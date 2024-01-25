كيف سترد مصر إن سيطر الجيش الإسرائيلي على محور فيلادلفيا؟

نحو تفاقم الخلافات وتصاعد التوتر تنحدر العلاقات المصرية الاسرائيلية إلى مستويات خطيرة،

فبعد اتهام إسرائيل لمصر أمام محكمة العدل الدولية بعرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، يفرض الاصرار الاسرائيلي للتحرك عسكريا في محور فيلاديلفيا تهديدا خطيرا وجديا للعلاقات بين البلدين حسب بيان رئيس هيئة الاستعلامات المصرية الرسمية ضياء رشوان.

وضع انعكس في رفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تلقي اتصال هاتفي من رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، واتهامه إسرائيل بعرقلة وصول المساعدات الانسانية إلى غزة.

من جهتها ثمنت حركة حماس الموقف المصري الرافض لتهديدات إسرائيل بشأن محور فيلادلفيا الحدودي ومزاعم نتنياهو حول وجود عمليات تهريب للأسلحة والمتفجرات إلى قطاع غزة من الأراضي المصرية.

فما هي دلالات الموقف المصري؟ وما المسارات المحتملة للخلافات المتفاقمة بين الجانبين؟

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