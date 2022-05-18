كيف سترد روسيا على انضمام فنلندا إلى حلف الناتو؟

متوعدة بمفاجأة.. هكذا ردت موسكو على قرار انضمام كل من فنلندا والسويد إلى حلف الناتو الذي يواصل انتهاك الاتفاقيات مع روسيا والتوسع مقتربا من حدودها..

لكن الخطوة ليست بهذه السهولة فأنقرة ترفض وتطالب بمقابل، وروسيا بدورها لا ترى تهديدا بانضمام الدولتين، فلا خلافاتٍ معهما لكن الخطر بتوسيع البنى التحتية العسكرية في هذه المناطق ما يستوجب الرد كما صرح الرئيس بوتين.

ما تداعيات هذه الخطوة على الأمن الأوروبي ككل؟ وكيف سيكون موقفُ موسكو في حال فرض الشروط الغربية كأمر واقع؟ وهل تستطيع هلسنكي وستوكهولم تقديم ضمانات تطمئن روسيا؟

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