كيف سترد بكين على استفزازات واشنطن بتايوان؟

بالتزامن مع الزيارة التي يجريها وفد من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيناتور إيد ماركين إلى تايوان، أعلن الجيش الصيني عن تدريبات عسكرية حول الجزيرة تشمل التأهب لمعارك مسلّحة متعدّدة القوات، ومناورات قتالية في البحر والمجال الجوي.

وفيما يؤكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية (وو تشيان) أن المناورات والتدريبات تأتي ردًا على ما سماه التواطؤ بين الولايات المتحدة وتايبيه، ينتقد أيضًا رئيس لجنة مجلس الدوما للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي، زيارة الوفد الأمريكي إلى تايوان، مشيرًا إلى أن روسيا ستدعم دائما مبدأ الصين الواحدة

فما التبعات المحتملة لهذه الزيارة الأخيرة؟ وهل تكفي رسائل الصين العسكرية في الرد؟

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