كيف سترد الصين على زيارة بيلوسي لتايوان؟

احتجاج شديد على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي لتايوان أعربت عنه بكين من خلال بيان لخارجيتها وصفت فيه خطوة نانسي بيلوسي بالانتهاك لمبدأ الصين الواحدة الذي التزمت به الولايات المتحدة طيلة السنوات الماضية، وهو ما يفتح الباب أمام التساؤل حول ما إذا كان تغيرا في سياسة واشنطن تجاه هذا الملف رغم النفي الأمريكي أم أنها مجرد محاولات من الديموقراطيين لتسجيل أي نقطة لصالحهم قبل انتخابات التجديد النصفي بينما يشكك كثيرون في الفائدة التي قد تحققها إدارة بايدن من هذه الخطوة

هل تقابل بكين التصعيد بتصعيد أكبر؟ أم أن مصالحها الاقتصادية مع واشنطن ستجعلها تكتفي بمناورات عسكرية محدودة؟ وأي تأثير لتداعيات الزيارة على العلاقة بين البلدين؟

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