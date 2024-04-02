كيف سترد إيران على قصف إسرائيل لقنصليتها بدمشق؟

بعد الضربة التي تلقتها إيران في سوريا توالى التهديد والوعيد وتنوع حول حتمية الرد من المرشد الأعلى للرئيس فأعضاء البرلمان وقادة الحرس الثوري

وحتى من حزب الله متوعدين جميعُهم بالثأر لمقتل القادة والمستشارين في دمشق وفي غيرها من المناطق التي طالتها الصواريخ الإسرائيلية..

لكنَ استهدافَ المزة ينقل الصراع حسب المراقبين لمرحلة جديدة خاصة أنه استهدافٌ مباشر لأرض إيرانية كما تنص المعاهداتُ.

والسؤال الآن هل سترد إيران وكيف وما حدودُ التصعيد وإدارة الصراع؟

وهل من الممكن الاكتفاء برد الفصائل المنتشرة في الشرق الأوسط التابعة بولائها لطهران؟

وماذا عن خطط إسرائيل وأهدافها من وراء ما جرى في ظل عجزها مفردة عن المواجهة إن حدثت دون دعم أمريكي غير منقطع؟

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