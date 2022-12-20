 
مباشر
نيوزميكر

كيف سترد إيران على القصف الإسرائيلي في سوريا؟

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ueut

الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر مع المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني.

تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني لـRT:

  •  الأزمة في أوكرانيا حصيلة لسياسات غربية خاطئة في محيط البلاد الإقليمي
  • الأطراف المتهمة بتصعيد الوضع في أوكرانيا هي ذاتها من يتهم طهران بتزويد روسيا بالمسيرات
  • هناك أهداف سياسية وراء اتهامنا بتزويد روسيا بالمسيرات
  • التعاون بين إيران وروسيا في سوريا نموذج للتعاون الناجح والبناء لحل أزمة إقليمية معقدة
  • وجودنا في سوريا ذو طبيعة استشارية وجرى بطلب من الحكومة السورية
  • نرحب بأي تطور إيجابي في العلاقات بين أنقرة ودمشق ونشجع الطرفين على التقارب
  • وجود المجموعات المسلحة والانفصالية بكردستان العراق مخل بالسيادة العراقية
  • بغداد متعهدة بأن لا تتحول أراضيها منطلقا لتهديد جيرانها
  • إيران والسعودية دولتان مهمتان واستئناف العلاقات بينهما يحفظ المصالح المشتركة ويعزز أمن المنطقة
  • هناك وثائق إعلامية ومعطيات أمنية كافية عن التدخل الأمريكي في الأحداث الأخيرة بإيران
  • واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون يتدخلون بإيران بذريعة حقوق الإنسان
  • مراهنة واشنطن وبعض الدول الأوروبية على الوضع الداخلي بطهران أمر خاطئ
  • على الوكالة الذرية الإبقاء على فعاليتها ومهامها في إطار مسؤوليتها التقنية بعيدا عن التأثيرات السياسية

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا