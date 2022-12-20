كيف سترد إيران على القصف الإسرائيلي في سوريا؟
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الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر مع المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني.
تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني لـRT:
- الأزمة في أوكرانيا حصيلة لسياسات غربية خاطئة في محيط البلاد الإقليمي
- الأطراف المتهمة بتصعيد الوضع في أوكرانيا هي ذاتها من يتهم طهران بتزويد روسيا بالمسيرات
- هناك أهداف سياسية وراء اتهامنا بتزويد روسيا بالمسيرات
- التعاون بين إيران وروسيا في سوريا نموذج للتعاون الناجح والبناء لحل أزمة إقليمية معقدة
- وجودنا في سوريا ذو طبيعة استشارية وجرى بطلب من الحكومة السورية
- نرحب بأي تطور إيجابي في العلاقات بين أنقرة ودمشق ونشجع الطرفين على التقارب
- وجود المجموعات المسلحة والانفصالية بكردستان العراق مخل بالسيادة العراقية
- بغداد متعهدة بأن لا تتحول أراضيها منطلقا لتهديد جيرانها
- إيران والسعودية دولتان مهمتان واستئناف العلاقات بينهما يحفظ المصالح المشتركة ويعزز أمن المنطقة
- هناك وثائق إعلامية ومعطيات أمنية كافية عن التدخل الأمريكي في الأحداث الأخيرة بإيران
- واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون يتدخلون بإيران بذريعة حقوق الإنسان
- مراهنة واشنطن وبعض الدول الأوروبية على الوضع الداخلي بطهران أمر خاطئ
- على الوكالة الذرية الإبقاء على فعاليتها ومهامها في إطار مسؤوليتها التقنية بعيدا عن التأثيرات السياسية