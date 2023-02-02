كيف سترد إيران بعد إثباتها تورط إسرائيل في هجوم أصفهان؟

في أول اتهام رسمي لتل أبيب، أكدت إيران أن إسرائيل مسؤولة عن هجوم أصفهان الذي استهدف مجمع الصناعات الدفاعية بالقرب من المدينة بالطائرات المسيرة يوم السبت الماضي،

مشددة في رسالة لمندوبها في الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني إلى الأمين العام أنتونيو غوتيرش، أن الهجوم يمثل خرقًا للقرارات والقوانين الدولية، وأن طهران تحتفظ بحقها المشروع وغير القابل للتصرف في حماية أمنها القومي والرد بحزم على أي تهديد أو سوء سلوك من جانب إسرائيل، متى وأينما تراه مناسبا.

فما فحوى وطبيعة الرد الذي تتوعد به إيران؟ ثم ما زمانه ومكانه؟ وما استراتيجية تل أبيب في المقابل في امتصاص غليان طهران؟

Your browser does not support audio tag.