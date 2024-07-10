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    تاريخ النشر: 10.07.2024 | 19:15 GMT

    كيف زعزع "هدهد" حزب الله أمن إسرائيل؟

    أعاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله التأكيد على ارتباط وقف الحرب مع إٍسرائيل بإنهاء الحرب في غزة،

     مشيرا إلى أن حركة حماس تمثل كل فصائل ما يعرف بمحور المقاومة في مفاوضاتها مع إسرائيل وستوافق على ما تقبل به الحركة. بهذا الصدد شدد انصر الله على أن نتنياهو سيضطر إلى وقف الحرب بسبب ما لحق بإسرائيل من استنزاف وإلا فإنه يمضي بها إلى الهاوية. بموازاة ذلك أكد نصر الله أن الأطراف الدولية باتت تدرك ارتباط وقف إطلاق النار بالشمال بوقف العدوان على غزة.. هذا ويأتي خطاب الأمين العام لحزب الله بعد يوم واحد على نشر الحزب شريطا يظهر نجاح طيرانه المسير في تصوير قواعد إسرائيلية ومقرات ومراكزَ قيادية في منطقة الجولان المحتل. فما هي دلالات التأكيد على ارتباط موقف حزب الله وباقي الفصائل بالمنطقة بنتائج المفاوضات بين حماس وإسرائيل؟ وهل باتت الأطراف الدولية مدركة فعلا لحجم الترابط بين الجبهتين الشمالية والجنوبية؟ وما رسائل الحزب من عرض صور لمواقع أمنية حساسة في إسرائيل؟

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