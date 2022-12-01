كيف دمرت روسيا خطة الناتو للهيمنة عبر أوكرانيا؟

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بأنها فقدت الثقة كقاعدة أمنية وجسر للتواصل بين روسيا والغرب وباتت خاضعة بشكل كامل لواشنطن وبروكسل

وأشار إلى أن عملية التوسيع المتهورة لحلف الناتو قوضت المبادئ الأساسية للمنظمة وسعت بشكل مقصود لإبعاد روسيا عن أوروبا، في هذا الصدد أوضح لافروف أن التعاون مع الغرب في مجال الأمن لن يكون إلا على أسس جديدة مشيرا إلى أن تكثيف التعاون العسكري بين بكين وموسكو يأتي بسب سعي حلف الناتو لفرض هيمنته على العالم واللعب بالنار قبالة السواحل الصينية وتهديد أمن روسيا.

فما هي تبعات تقويض دور منظمة الأمن والتعاون في أوروبا؟ وما هي تعبات مساعي فرض الهيمنة الغربية على روسيا والصين؟