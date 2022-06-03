كيف حول الغرب "أزمة الغذاء" إلي سلعة سياسية؟

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد روسيا لإمداد السوق العالمية بخمسين مليون طن من الحبوب، محملا العقوبات الغربية مسؤولية ارتفاع أسعار الغذاء والأسمدة في السوق الدولية

تصريحات بوتين تأتي بعد اجتماع في سوتشي برئيس الاتحاد الافريقي مكي سال الذي حمل معه ملف الأزمة الغذائية العالمية وتأثر البلدان الإفريقية بتداعيات العقوبات المفروضة على روسيا، والتي عطلت سلاسل التوريد وحرمت العديد من البلدان القارة من تأمين حاجياتها من الحبوب والأسمدة.

في هذا السياق أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا استعداد موسكو لتصدير الحبوب إلى كافة الدول في حال رفع العقوبات المتعلقة بمنع السفن الأجنبية من دخول الموانئ الروسية، والقيود على التعاملات المصرفية.

من جانبه أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أنه لا يوجد حل لأزمة الغذاء العالمية سوى إعادة الاندماج الفوري لكل من روسيا وأوكرانيا في أسواق الغذاء العالمية ورفع قيود التصدير.

فمن يتحمل مسؤولية تعطيل صادرات القمح؟ وهل تدفع أزمة الغذاء العالمية نحو تغيير نهج العقوبات الغربية؟

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