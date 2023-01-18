كيف حولت واشنطن النزاع الأوكراني لحرب مباشرة مع روسيا؟

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن ما يحدث في أوكرانيا هو نتيجة التحضيرات التي قامت بها واشنطن وحلفاؤها على مدى سنوات طويلة، لشن حرب كونية هجينة ضد روسيا..

معتبرا أن السياسة الأمريكية تقوم على مبدأ مهاجمة من لا يتفق معها، وتكرسُ جهودها لمنعِ ولادةِ نظام عالمي جديد متعددِ الاقطاب، ولكنه أصبحَ واقعًا رغما عنها..

وقال لافروف إن واشنطن أنشأت تحالفا دوليا لإلحاقِ هزيمةٍ استراتيجية بروسيا، وهي تشنُ بالفعل حربًا بالوكالة ضد موسكو..

وفي هذا السياق جدد وزيرُ الخارجيةِ الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر دعوته لأوكرانيا للتسويةِ مع روسيا عبر التنازل لها عن جزء من الأراضي التي ضمتها سابقا ، ودعا في الوقت نفسه الى مواصلة تسليحِ أوكرانيا حتى يتم الوصول إلى وقفِ إطلاق النار أو قبوله في المناقشات.. معتبرا أن حياد أوكرانيا لم يعد مهما ويمكن قبولها في الحلف الاطلسي ضمن اتفاقٍ نهائي.. فهل تقدم واشنطن وحلفاؤها على ضم أوكرانيا للحلف؟ وهل يعني ذلك حربا مباشرة مع موسكو؟

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