كيف تورط نجل بايدن بأنشطة بيولوجية أوكرانية؟

ما أوردته وزارة الدفاع الروسية أكدته مراسلات هنتر بايدن نجلِ الرئيس الأمريكي الذي يواجه اتهامات بتورطه في أبحاث بيولوجية بمختبرات أوكرانية حول الأمراض المسببة للأوبئة

وبعد أن وَصفت أوساط أمريكية -ديموقراطية في أغلبها- الأدلة التي قدمتها موسكو على أنها حجة للعملية العسكرية الروسية تواجه الآن اتهامات من قبل الجمهوريين بالتستر على شبهات فساد تطال ابن الرئيس، بينما يتساءل كثيرون عما ورد في المراسلات بشأن تأكيد استقلال أوكرانيا الثقافي والاقتصادي عن روسيا وهو ما يبدو غريبا لشركة تكنولوجيا حيوية

ما حدود تحركات موسكو لإثبات الاتهامات ضد بايدن والبنتاغون؟ وأي تبعات لمثل هذه النشاطات البيولوجية العسكرية على المستويين الأمريكي والدولي؟

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