كيف تورطت الولايات المتحدة في تفجير أنابيب السيل الشمالي؟

تحقيق صحفي أمريكي يؤكد رواية موسكو حول تورط واشنطن المباشر في تدمير خطوط السيل الشمالي..

سيمور هيرش المعروفُ بكشفه لجرائمِ دولته من فيتنام للشرق الأوسط لفضيحة سجن أبو غريب ينشر معلومات حول عملية سرية أمر بها البيتُ الأبيض، ونفذتها وكالةُ الاستخبارات المركزية الأميركية CIA لتدمير خطي الغاز الروسيين إلى أوروبا، لتعلن موسكو الدعوة لتحقيق دولي مفتوح ومحاسبةِ المسؤولين عن العمل الإرهابي.

ماهي تداعياتُ هذا التحقيق وهل ستستجيب الدولُ لطلب موسكو بتحقيق دولي؟

لماذا لم يَنتشر التحقيق في الغرب وهو ما يثير الاستهجان كما أعلن الكرملين؟

وهل الدول الأوروبية متورطة بهذا العمل أو على الأقل هل كانت على دراية به؟

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