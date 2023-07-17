كيف تورطت الاستخبارات الأمريكية والبريطانية بالهجوم الأوكراني على جسر القرم؟

الهجوم الثاني الذي يستهدف جسر القرم وأصابع الاتهام تشير هذه المرة ليس لكييف وحدها بل والاستخبارات الأمريكية والبريطانية.

الكرملين أكد أن العملية الإرهابية استهدفت منشأةً مدنية لا علاقة لها بالشؤون العسكرية وأن رد موسكو سيكمنُ في تحقيق أهداف العملية العسكرية بأكملِها، بينما تعالت الأصوات من قبل قادة روس لاستخدام القوة القاهرة والرد العسكري على كل من شارك في العملية..

تطورات تزامنت مع إعلان انتهاء العمل بمبادرة الحبوب بسبب مماطلة الدول الغربية في تحقيق الشروط الروسية الموضوعة.

- فكيف سيكون الروسي على استهداف جسر القرم هذه المرة؟

- وما دلالات الدعم المقدم من المخابرات البريطانية والأمريكية وهل يتوازى ذلك مع تقارير الغرب بفشل القوات الأوكرانية في تحقيق أي تقدم ميداني وخسارِتها أكثر من 20 بالمئة من العتاد الغربي العسكري؟

- ما البدائل عن صفقة الحبوب وما الخيارات الروسية لإيصال الحبوب والأسمدة للدول المحتاجة لها؟





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