كيف تنظر الدول العربية لما يجري في تونس؟

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد تعهده بحماية المسار الديمقراطي والحقوق والحريات مؤكدا أن إجراءاته الاستثنائية مؤقتة

وأنها تندرج في إطار تطبيق الفصل الثمانين من الدستور لحماية المؤسسات والدولة وتحقيق السلم الاجتماعي.

إلى ذلك نقل وزيرا الخارجية المغربي والجزائري رسائل إلى الرئيس سعيد من الملك محمد السادس والرئيس تبون، حيث أشارت الرئاسة التونسية أن اللقاءات أكدت على الروابط القوية والسعي لتحقيق مزيد من التضامن والتآزر مع تونس.

فما ضمانات سعيد للقوى السياسية والشعب في هذه المرحلة؟ وما مصير دعوة حركة النهضة للحوار؟ و كيف يمكن قراءة الدور العربي في احتواء الأزمة؟

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