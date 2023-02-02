كيف تنبأ سفير الحسين بن طلال بانهيار الاتحاد السوفيتي؟

تاريخ النشر:02.02.2023 | 18:55 GMT |
آخر تحديث:02.02.2023 | 19:51 GMT | أخبار العالم
حلقة قصارى القول التوثيقية مع سفير الأردن لدى موسكو سابقا فالح الطويل.
كشف رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب، سبب عدم تصويت الاتحاد لاستضافة المملكة العربية السعودية "كأس آسيا 2027".
كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الرئيس جو بايدن قال للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في لقاء عام 2011 إنه يرى أن بوتين "بلا روح" فرد عليه بوتين بعبارة مقتضبة.
تفاعل نشطاء مع فيديو للأمير بندر بن سلطان، السفير الأسبق للسعودية في واشنطن، في أعقاب الضجة التي أثارها عدم تصويت الاتحاد الفلسطيني لاستضافة المملكة كأس آسيا 2027.
قال موقع 19FortyFive الأمريكي، إن الأسطول الحربي الروسي سيحصل على الهدية "الأفضل"، السفينة الحربية الحديثة جدا "الأدميرال غولوفكو" الحاملة لأسلحة فرط صوتية.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال إحياء الذكرى الثمانين لهزيمة النازيين في معركة "ستالينغراد"، بأن رد روسيا على التهديدات لن يقتصر على المدرعات وحدها، يجب على الجميع فهم ذلك.
تعهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، باستهداف الطواقم الطبية التي تقدم الرعاية للأطفال المتحولين جنسيا، إذا أعيد انتخابه رئيسا في عام 2024.
قال روبرت غيتس، وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، إن الولايات المتحدة معنية بالمحافظة على وحدة روسيا وبوجود حكومة قوية في موسكو لتستمر في السيطرة على الترسانة النووية للبلاد.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث وردود الفعل.
أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، بأن طائرة إسرائيلية هبطت اليوم الخميس في العاصمة السودانية الخرطوم وسط توقعات باقتراب توقيع اتفاق لتطبيع العلاقات بين الجانبين.
عزت الطبيبة ة سموليكوفا إلى الإجهاد أسباب انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون لدى الشباب.
أعلن مسؤول في الشرطة الباكستانية، أن منفذ التفجير الانتحاري الذي أودى بحياة 101 شخص داخل مسجد في مجمع للشرطة في بيشاور، كان يرتدي زي الشرطة.
أعلنت وزارة الخارجية السودانية اليوم الخميس أنه تم الاتفاق على المضي قدما في سبيل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، خلال زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين والوفد المرافق له .
انضم متطوعون من تركيا إلى صفوف كتيبة المتطوعين المسماة "بافيل سودوبلاتوف" للقتال إلى جانب القوات الروسية في إطار العملية العسكرية الخاصة.
ذكرت وكالة "بلومبرغ" اليوم الخميس، أن هولندا تعتزم استكمال عملية دمج القوات البرية للمملكة في الجيش الألماني بحلول نهاية أبريل المقبل.
قال العقيد دوغلاس ماكغريغور، المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، إن أوكرانيا تتفكك كدولة، وسبيل الخلاص الوحيد أمام فلاديمير زيلينسكي وفريقه، الفرار إلى بولندا.
تسبب إقرار الاتحاد الأوروبي باستخدام مسحوق الحشرات كبديل للبروتين بحالة من الجدل، لكن ما يبدو غريبا للكثيرين هو واقع ملموس منذ سنوات، فتلك المنتجات متوفرة بكثرة بالمحلات التجارية.
أعل الملياردير الإماراتي خلف أحمد الحبتور مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور ورئيس مجلس إدارة شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين عن تواجده في مصر للإعلان عن مشاريع كبرى.
ذكرت "كومسومولسكايا برافدا" أن شركة "بيكار"، التي تنتج مسيرات بيرقدار، تخلت عن بناء مصنع للطائرات بدون طيار بالقرب من كييف بعد طلب رشوة بقيمة 10 ملايين دولار من مسؤولين أوكران.
انفصلت تكساس عن الولايات المتحدة مطلع فبراير عام 1861، وأصبحت سابع ولاية تخرج من الاتحاد، وذلك بعد أن صوّت مؤتمر الولاية 166 مقابل 8 لصالح هذه الخطوة.
انتقد سفير روسيا لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، إرسال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، رسالة لنظيره الروسي سيرغي لافروف، عبر نظيرهما المصري سامح شكري، تفاديا للاتصال به شخصيا.
أعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن امتنان موسكو لبيونغ يانغ، مؤكدة أن تصريح كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي عن دور واشنطن في أوكرانيا، جريء وحاسم.
كتبت صحيفة "New York Times" أن مجموعة "موتسارت" العسكرية الخاصة فشلت في أوكرانيا بسبب إدمان الكحول ونوادي التعري في كييف.
يعد الوقود الأحفوري مصدر الطاقة السائد لأكثر من قرن، ولا يزال العالم يستخرج ويستهلك كمية هائلة من الفحم والنفط والغاز كل عام، فما هي مكانة الدول العربية في ميزان الطاقة العالمي؟
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في حوار مع قناة RT العربية أن الولايات المتحدة "هاجمت الدولة الخطأ"، عندما أرادت "معاقبة" الجزائر لعدم انضمامها إلى العقوبات ضد روسيا.
شهدت مدينة لاس فيغاس الأمريكية (الملقبلة بمدينة الرذيلة) تساقطا نادرا للثلوج يوم الاثنين.
خلصت عملية تفتيش تمت في أغسطس الماضي بمنزل النائب السابق لوزير الدفاع الأوكراني بالعثور على الملايين في أريكة في منزله، وذلك استمرارا لفضائح الفساد في القيادة الأوكرانية.
صدر اليوم الخميس أمر ملكي سعودي بإعفاء فهد المبارك محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه، وتعين أيمن السياري خلفا له.
كشف مصدر مسؤول بإيطاليا، عن ملابسات مقتل المصري محمد إبراهيم، متفحما في سيارته بعد تعرضه لرصاصة أودت بحياته.
أكد المتحدث باسم وزارة خارجية كوريا الشمالية أن بيونغ يانغ سترد "أقوى رد" على أي عمل عسكري أمريكي، مشيرا إلى أن الوضع في شبه الجزيرة الكورية قد وصل إلى "خط أحمر" بسبب واشنطن.
شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، فجر اليوم الخميس، غارات على مواقع جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية في بعض المنازل وممتلكات المواطنين.
تحدثت وكالة "نوفوستي" عن اتباع بنوك مركزية في العالم نهج تقليص حصة العملة الأمريكية في احتياطياتها الدولية بسبب السياسة الاقتصادية العدوانية لواشنطن والدين الضخم للولايات المتحدة.
يمكن أن يكون هناك العديد من الأسباب التي تجعل من الصعب النوم في الليل. فمن الأمراض والإصابات إلى التوتر والقلق، سيعاني الكثير منا من الأرق في مرحلة ما.
كشفت شركة "روستيخ" الروسية المتخصصة في مجال الأسلحة، في تقرير لها عن مجموعة من الاكتشافات المذهلة في مصر التي تدعمها الشركة بالإضافة إلى دعم مصر عسكريا.
بدأت منصات ذاتية الحركة لصواريخ "يارس" الاستراتيجية الروسية بأداء مناوبات قتالية في مسارات معينة لها في منطقة ألتاي بجنوب سيبيريا.
نشر رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، مشاهد لاستقبال المدنيين قوات "أحمد" الروسية الخاصة في إحدى بلدات جمهورية دونيتسك الروسية المحررة.
أصدر وزير المالية المصري محمد معيط ، قرارا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، لزيادة حد الإعفاء الجمركي على الأشياء الجديدة للسياح والعابرين داخل المطارات.
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن مصر تستعد لاستقطاب الخبرات المختلفة وتنفيذ مشروعات تتجاوز الـ100 مليار دولار، وذلك بالرغم من الصعوبات التي تواجهها.
صرح موقع "نور نيوز" الإيراني بأن أجزاء من المسيرات التي استهدفت المنشأة الدفاعية بأصفهان قبل أيام، دخلت إيران بمساعدة وبتوجيه من جماعات كردية متمركزة بإقليم كردستان العراق.
طالب شيخ الأزهر أحمد الطيب بمتابعة الحالة الصحية للشاب السوداني الذي ضحى بذراعه لإنقاذ سيدة مصرية من الدهس بعجلات القطار.
قررت شركة "أي. إم. سي. إنترتينمنت هولدينغز" الخروج من السوق السعودية سريعة النمو وسط منافسة شرسة، بعد أقل من 5 سنوات من رفع حظر دام عقودا على دور السينما.
أفاد العلماء بأن النظام النجمي الثنائي المكتشف حديثا والنادر جدا، يتصرف بشكل غريب للغاية.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.
قال البنك المركزي المصري، إن الإيرادات السياحية ارتفعت بمعدل 43.5% لتسجل 4.1 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2022/2023 مقابل 2.8 مليار دولار في العام المالي السابق.
اعتقلت الشرطة الروسية، امرأة أمريكية، كانت تنزه عجلا وسط الساحة الحمراء، في العاصمة موسكو، وتم إصدار محضر إداري بحقها.
صرح المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي العقيد المتقاعد، دوغلاس ماكغريغور، أن أوكرانيا على وشك الهزيمة وأن المشاكل الديموغرافية تعرض للشك استمرار وجود الدولة الأوكرانية.
كشف وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، اليوم الخميس، عن موقف بلاده من انضمام روسيا لقارة آسيا، لتكون عضوا بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
اعترف المحققون الألمان الذين يحققون في الهجمات التي وقعت على خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" في سبتمبر باحتمال أن تكون دولة غربية هي من قامت بتلك الهجمات لإلقاء اللوم على روسيا.
كشف عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالمملكة العربية السعودية، تفاصيل التأشيرة الجديدة لأداء العمرة .
كتبت صحيفة "Junge Welt" أن موقف الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا من إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا والعلاقات مع روسيا كان بمثابة "صفعة" على وجه المستشار الألماني أولاف شولتس.
صرح الخبير العسكري، المقدم المتقاعد بقوات جمهورية لوغانسك الشعبية أندريه ماروتشكو، بأن القيادة الأوكرانية نقلت جنود الاحتياط إلى منطقة سفاتوف لتعويض خسائرها.
أصدر مصرف سوريا المركزي، اليوم الخميس، قرارا خاصا باعتماد نشرة أسعار صرف جديدة باسم نشرة الحوالات والصرافة.
استهل نادي الأهلي المصري مشواره في النسخة 19 من بطولة كأس العالم لكرة القدم للأندية 2022 مساء اليوم الأربعاء، بفوز عريض على أوكلاند سيتي النيوزيلندي (3-0) في المباراة الافتتاحية.
يصف الخرف مجموعة من الأعراض المرتبطة بالتدهور المعرفي المستمر. ومن المثير للقلق أن ما تتناوله قد يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالحالة.
أعلن متحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا، ريشي سوناك، أن أسرع فترة تدريب يستغرقها طيار المقاتلة في المملكة 35 شهرا، ولذلك لا جدوى من نقل الطائرات المقاتلة إلى القوات الأوكرانية.
أصدر مجلس السيادة الانتقالي في السودان اليوم الخميس، بيانا بخصوص لقاء رئيس المجلس الفريق أول عبد الفتاح البرهان وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين والوفد المرافق له.
نشرت صحيفة "ديلي ميل" عددا من الفضائح الجديدة لهانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، من بينها مراسلات حميمة مع مساعدته البالغة من العمر 29 عاما.
وصف الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "زعيم عقلاني راديكالي" سيحاول تثبيت الصراع في أوكرانيا والانتقال إلى المفاوضات.
يظهر أرشيف المفاوضات مع روسيا الذي تم رفع طابع السرية عنه في الولايات المتحدة مؤخرا، أن واشنطن لم ترغب بعد انهيار الاتحاد السوفيتي برؤية موسكو كحليف لها.
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إنه كلما زاد الغرب في تزويد كييف بالأسلحة بعيدة المدى زادت الحاجة لدفعها بعيدا عن الأراضي الروسية.
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن مستوطنا اقتحم، اليوم الخميس، كنيسة "حبس المسيح" في البلدة القديمة من القدس المحتلة.
اقترحت رئيسة جورجيا، سالومي زورابيشفيلي، إدراج انسحاب القوات الروسية من جمهوريتي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا المستقلتين عن جورجيا، في اتفاق السلام الممكن مستقبلا بين روسيا وأوكرانيا.
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر جنديا روسيا وهو يلتقط بيديه مسيرة أوكرانية حاولت إلقاء قنبلة يدوية عليه.
سجلت الليرة اللبنانية مزيدا من الخسائر أمام الدولار الأمريكي، وذلك بعد بدء تطبيق قرار تعديل سعر الصرف الرسمي يوم أمس الأربعاء، ليلامس سعر الدولار الواحد الـ65 ألف ليرة لبنانية.
نجحت أطقم أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" و"غراد" في تدمير مركبات مدرعة تابعة للقوات الأوكرانية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة.
أعلن القائم بأعمال رئيس منطقة خيرسون فلاديمير سالدو أن العسكريين الأوكرانيين الموجودين في أراضي المنطقة ينتقلون بانتظام إلى الجانب الروسي.
نشرت وكالة إيرانية تقريرا عن الزوارق الحربية التي قالت إن إيران تمتلك أسرعها في العالم، وهو سبب دفع لإطلاق اسم "الدبابير الحمر" عليها، فهي صغيرة وسريعة وكثيرة الأعداد.
أكد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، أن روسيا ستستخدم إمكاناتها وقدراتها على أكمل وجه، للرد على قيام الغرب بتسليح أوكرانيا.
اعتذر الضابط النازي فريدريش باولوس أثناء استسلامه للضباط السوفييت لعدم ارتدائه زي المارشال، الرتبة التي حصل عليها مؤخرا، وزفر قائلا: من المستبعد أن أحتاج إلى بدلة جديدة الآن!".
أعلن وزير داخلية الكويت طلال الخالد، إصدار قرارات تخص أعمال لجنة تعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل.
تحت العنوان أعلاه، كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول الأسباب التي حالت دون نجاح محاولة الجيش الأوكراني عبور نهر الدنيبر إلى الضفة التي تسيطر عليها روسيا.
كشف مصدر عسكري إسرائيلي، معلومات لأول مرة عن حرب قوات الأمن في إسرائيل على تهريب المخدرات والأسلحة، من حدوده الجنوبية الغربية، مع شبه جزيرة سيناء في مصر.
دخل لاعب الأهلي المصري حسن الشحات تاريخ النسخة 19 من بطولة كأس العالم لكرة القدم للأندية 2022، بتسجيله أول هدف في مرمى وأوكلاند سيتي النيوزيلندي في المباراة الافتتاحية للبطولة.
اعتبر رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، أن الدين القومي الذي بلغ 120٪ من الناتج المحلي الإجمالي، يمثل أكبر تهديد تواجهه الولايات المتحدة.
تمتلك روسيا إحدى أقوى مقاتلات الجيل الجديد وأول طائرة روسية تستخدم تقنية التخفي لتنافس كلا من F-22 Raptor و F-35 Lightning الأمريكيتين.
اعترف محامو هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن جهاز الكمبيوتر المحمول، الذي كشف عن فضائح عديدة عنه، والذي تركه في ورشة لإصلاح أجهزة الكمبيوتر هو بالفعل ملك له.
أعلنت مندوبة مالطا لدى مجلس الأمن، فانيسا فريزر، أن روسيا طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لبحث أزمة أوكرانيا في الـ8 من فبراير الجاري.
يعمل زعماء الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي على جمع الأصوات لفصل النائبة الديمقراطية المسلمة، إلهان عمر، من لجنة الشؤون الخارجية.
تلقى فريق باريس سان جيرمان ضربتين موجعتين خلال مباراته أمام مضيفه مونبيلييه أمس الأربعاء، ضمن الجولة 21 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، بإصابة لاعبيه كيليان مبابي وسيرخيو راموس.
صارت بعض طائرات الاستطلاع الروسية بدون طيار غير معرضة لأجهزة الحرب الإلكترونية الأوكرانية المستخدمة في دونباس.
علق المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف على تصريحات وزير الدفاع الأمريكي الأسبق روبرت غيتس بشأن اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بـ "روسيا القوية".
نشر الإعلامي السعودي عبد الله الأسمري فيديو من موقع إنشاء فندق "ريتز كارلتون" في البحر الأحمر، الذي يعتبر السادس على مستوى العالم.
أعلن ميناء الأدبية التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن نقل 3 من أبراج التقطير للغاز لإحدى شركات البترول لزيادة الطاقة الاستيعابية لمجمع غازات الصحراء الغربية.
كشفت السفارة الروسية بالقاهرة، عن صور تظهر التقدم المحرز في بناء المفاعلين الأولين للمحطة النووية المصرية الأولى في مدينة الضبعة التي تقوم بإنشائها شركة "روساتوم" الروسية.
أكد رئيس الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرغي ناريشكين، أن حلف "الناتو" يزيد الرهان في أوكرانيا، لأنه ما زال يحلم بهزيمة روسيا استراتيجيا، وأن أحلامه هذه لن تتحقق.
زار وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، كتيبة دبابات في غرب البلاد اليوم الأربعاء للاطلاع على الدبابات التي من المقرر إرسالها إلى أوكرانيا.
شهدت الساعات الأخيرة لنافذة سوق الانتقالات الشتوية 2023، ليلة أمس الثلاثاء، فشل صفقة انتقال المغربي حكيم زياش لاعب تشيلي الإنجليزي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، لأسباب غريبة.
خلال مثوله أمام جلسة استماع بالمحكمة في تبيليسي أمس الأربعاء كشف الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي عن جسده ليظهر حجم معاناتاه وتدهور حالته الصحية.
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن تشاد ستفتتح يوم الخميس سفارة لها في إسرائيل، بعد مرور خمسة أعوام على إحياء العلاقات الثنائية.
في ختام زيارة رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو إلى زيمبابوي نظمت السلطات حفلا لتوديعه في مطار العاصمة بمشاركة راقصات وحرس الشرف مع ماعز ضمن طاقمه.
حذرت مصر بشدة من خطورة سد النهضة الإثيوبي، مؤكدة أنه بات مشكلة تهدد حياة المصريين.
تحت العنوان أعلاه، كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول الدعم المعنوي والمادي الذي تتلقاه روسيا من المتطوعين، مقابل فرار مرتزقة أوكرانيا الأوروبيين.
قال وزير الخارجية الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، تعليقا على مزاعم غربية، إنه لم يوجه إهانة لضحايا الهولوكوست، وإن الغرب من خلال تصريحاته بهذا الشأن يريد إلقاء اللوم على الغير.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير القوات الجوية الفضائية الروسية لمحطة رادار أمريكية وأخرى أوكرانية في منطقة زابوروجيه.
أكد رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، أن دبابات "ليوبارد" التي أرسلتها ألمانيا إلى أوكرانيا لمحاربة روسيا، ستواجه نفس مصير دبابات "تيغر" قبل 80 عاما.
اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الخميس، كنيسة "حبس المسيح" في البلدة القديمة من القدس وحاولوا إضرام النار فيها.
أعلنت الحكومة المصرية عن تغيرات كبيرة ستحدث خلال الفترة القادمة في بعض المباني الخاصة بالحكومة في القاهرة، بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.
أفادت صحيفة "المدينة" بأن الجهات السعودية العليا وافقت على صرف مكافأة "مباشرة الأموال" لجميع الضباط والأفراد.
تصدر مطعم "أورفلي بروز بيسترو" في دبي، والذي يديره 3 أخوة من سوريا، قائمة "أفضل 50 مطعما في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
ينتظر أن تمثل المتهمة بقتل المبتعث السعودي وليد الغريبي، أمام المحكمة في مدينة فيلادلفيا الأمريكية في منتصف شهر فبراير الحالي بعد أن انتهت الشرطة من التحقيقات كافة.
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا