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قصارى القول

كيف تنبأ سفير الحسين بن طلال بانهيار الاتحاد السوفيتي؟

أخبار العالم

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حلقة قصارى القول التوثيقية مع سفير الأردن لدى موسكو سابقا فالح الطويل.

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