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كيف تقاتل قوات "أحمد" الشيشانية حلف الناتو؟

أخبار العالم

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ضيف الحلقة آبتي علاء الدينوف، قائد قوات "أحمد" الشيشانية الخاصة.

قائد كتيبة "أحمد" الشيشانية الخاصة لـ RT: مستعدون لصد أي هجوم مضاد ولكننا لا نعطي العدو إمكانية اتخاذ قرار التحرك في اتجاهنا

علاء الدينوف لـ RT: نقل القوات والمعدات الأوكرانية إلى منطقتنا كان في صالحنا لأنه كانت لدينا إمكانية لتدمير أكبر عدد من الآليات والمعدات  

علاء الدينوف لـ RT: ندرك أن التشكيلات الأوكرانية وقوات "الناتو" لم تعد قادرتين على مجابهتنا  

علاء الدينوف لـ RT: حقيقة أننا نحارب "الناتو" لا حاجة لشرحها فهذا واضح في الجبهة  

علاء الدينوف لـ RT: الحرب اليوم تبدأ بالتغير نحو "المسيرات الانتحارية" أي أن استخدام التقنيات الحديثة من قبل الطرفين يجسد الجيل الجديد من الحرب  

علاء الدينوف لـ RT: مستعدون للقتال في الفصول الأربعة حتى في الوحل والصقيع  

علاء الدينوف لـ RT: هناك جزء من الإرهابيين الشيشانيين الذين فروا يوما ما من أراضينا والآن نقاتلهم في الجبهة  

علاء الدينوف لـ RT: كتيبة "أحمد" لا توجد لديها خلافات مع أحد ونعمل مع الفيلق الثاني لجيش جمهورية لوغانسك الشعبية مثل الكيان الواحد  

علاء الدينوف لـ RT: الجميع كان صامتا عندما جرى قتل الأطفال والنساء والآن بدأت روسيا وبشكل حازم بحماية مصالح شعبها في دونباس وغيرها

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