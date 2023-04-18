كيف تخطت السعودية التحذيرات الأمريكية بكسر عزلة سوريا؟

في زيارة هي الأولى من نوعها منذ اثنا عشر عاما التقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق

في خطوة توصف بأنها الأبرز حتى الآن نحو التطبيع الشامل للعلاقات بين الرياض ودمشق وعودة سوريا إلى محيطها العربي، في هذا الإطار أشار بيان الخارجية السعودية إلى أن الزيارة تأتي في إطار ما توليه المملكة من اهتمام للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، ينهي تداعياتها ويحافظ على وحدة سوريا واستقرارها وهويتها العربية.

زيارة وزير الخارجية السعودي تأتي بعد اجتماع وزاري في مدينة جدة بحث تفعيل الجهود العربية وتكثيف التشاور في حل الأزمة السورية.

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