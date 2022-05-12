كيف تحول الروبل الروسي لعملة رائدة عالميا؟

روسيا تتجاوز العقوبات الغربية بنجاح بينما تثير ذات العقوبات أزمة اقتصادية عالمية يقول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويثني على أداء العملة الروسية أمام العملات العالمية، وهو ما أكدته وكالة بلومبرغ بتصنيفها الأفضل من حيث التعزيز أمام الدولار خلال هذا العام، بالموازاة تأكد فتح عشرين شركة أوروبية حسابات لدى غازبروم بنك من اجل دفع بالآلية التي حددتها موسكو لقاء الغاز الروسي في وقت تسجل أسعار الطاقة مزيدا من الارتفاع في أوروبا وهو ما يفاقم التضخم وانهيار القدرة الشرائية

كيف يتابع الغرب التعامل الروسي مع العقوبات ؟ وهل يتدارك الأوروبيون قراراتهم قبل الانحدار إلى مزيد من التأزم ؟

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