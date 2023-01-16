كيف تحولت أوكرانيا لحقل اختبار لأسلحة واشنطن وحلفائها؟

شدّدَ المتحدثُ باسمِ الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف على أن تزويدَ أوكرانيا بالأسلحةِ الغربيةِ لن يغيّرَ الوضعَ على الأرض، بل سيُطيلُ معاناةَ الشعبِ الأوكراني..

مؤكدًا أن دبابات تشالنجر-2 التي تعتزم بريطانيا إرسالها إلى أوكرانيا سيكون مصيرها الحرق كغيرها.

تعقيب الكرملين يأتي بعد إعلان مكتب رئيس الوزراء البريطاني أن المملكة المتحدة سترسل 14 دبابة من طراز "تشالنجر 2" إلى أوكرانيا في الأسابيع المقبلة.

من جانبه دعا رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي ألمانيا لإرسال جميع الأسلحة المطلوبة إلى أوكرانيا، وذلك تزامنا مع تصاعد مطالب كييف للحصول على دبابات ليوبارد اثنان.

فما هي أسباب تزايد إمدادات السلاح الغربية لكييف؟ وما هي مخاوف بعض الدول الغربية وعلى رأسها ألمانيا من تقديم أسلحة نوعية للقوات الأوكرانية؟

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