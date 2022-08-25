كيف تحدى الروبل الروسي اليورو والدولار؟

القفزة تتلوها القفزة، هكذا يمكن وصف أسعار الغاز في القارة الأوروبية التي سجلت ارتفاعا قياسيا متجاوزة ثلاثة آلاف وثلاثمئة دولار لكل ألف متر مكعب للمرة الأولى منذ مارس الماضي

بزيادة إجمالية بلغت خلال اليوم أحد عشر في المئة.

وبينما تئن القارة الأوروبية أمام أزمة طاقة ستتعاظم في فصل الشتاء، يؤكد في المقابل الرئيس فلاديمير بوتين أن عائدات روسيا من النفط والغاز والعائدات غير النفطية آخذة في الازدياد على الرغم من العراقيل التي يعمل السيئون والحساد على خلقها.

فإلى أي مدى يمكن للقارة العجوز أن تتحمل الضغوط المتزايدة؟ وهل السياسيات التقشفية التي يجري إقرارها قادرة إنقاذ الأوربيين على المدى البعيد؟

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