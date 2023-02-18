كيف تحدت دول إفريقية الغرب بتعزيز التعاون مع روسيا والصين؟

القمة الإفريقية السادسة والثلاثون والبحث عن موقع جديد في الساحة الدولية، فالاجتماع الذي عُقد في أديس أبابا وجه القادة فيه رسائل نحو أخذ مقعد دائم في مجلس الامن وأكدوا أهمية تذليل التحديات ومنع محاولات الغرب التحكم في قرار القارة السمراء.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه من جهته برقية للمجتمعين، شدد فيها على أن ما يجمعُ روسيا والدولَ الإفريقية هو الرغبةُ في بناءِ نظامٍ عالمِيٍ عادلٍ متعددِ الأقطاب قائم على مبدأ المساواة وسيادة القانون في ضوء علاقات متنامية ووثيقة تجمع موسكو بالعديد من الدول الإفريقية بالنظر لتراجع الدور الأوروبي وعدم الثقة في دور أمريكي هناك..





Your browser does not support audio tag.