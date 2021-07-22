كيف تجسس "بيغاسوس" الإسرائيلي على هواتف قادة العالم؟

من الهند إلى المكسيك مرورا بالعديد من البلدان العربية تتسع دائرة الجدل والاتهام بعد تكشف معطيات حول استخدام برنامج التجسس بيغاسوس من تطوير شركة NSO الاسرائيلية، لاستهداف هواتف قادة دول ومسؤولين بارزين وصحفيين وغيرهم.

وفيما أعلنت السلطات الإسرائيلية فتح تحقيق في مزاعم استخدام بيغاسوس للتجسس، سارعت الشركة المطورة بعد تلقيها وعيدا من منظمات وشركات عالمية على رأسها أمازون بوقف التعامل معها، للتأكيد أن برامجها تباع لحكومات يتم التدقيق فيها بعناية ولاستخدامه في مكافحة الجريمة ومحاربة الإرهاب.

فما دلالات توقيت تفجر أزمة التجسس؟ وما تداعياتها على قطاع تكنولوجيا الاتصالات والعلاقات الدولية؟

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