كيف أنهت روسيا النفوذ الأمريكي والفرنسي في القارة الإفريقية؟

ليست قمة عادية بين قطبين عالميين، والظروف الدولية والإقليمية وحتى ظروف الطبيعة المحيطة بها أبعد ما تكون عن العادية.

في ظل هذا الواقع تفتح روسيا والقارة السمراء من "عاصمة الأباطرة" و"لؤلؤة روسيا الشمالية" الأفق أمام شراكة استراتيجية استثنائية. حاول الغرب وعلى رأسه واشنطن جاهداً منع هذا القمة، وضغط بكل قوة لإفشالها، لكنه هو من فشل. وفي سياق الشراكة الاستراتيجية، تؤكد روسيا على لسان الرئيس فلاديمير بوتين استعداداها لدعم القارة الإفريقية على كافة المستويات. بدءأً بدعم انضمام الاتحاد الافريقي إلى كافة المنظمات الرائدة، وصولاً إلى تزويدها بما يلزمها من مواد غذائية وحبوب وأسمدة، لا بل أيضاً بالمجان للدول الأكثر احتياجاً. لم تعتد القارة السمراء على شراكات من هذا النوع، لذا لا شك في أنها تعول كثيراً على دفع العلاقات مع موسكو قدماً، في عالم يتجه بسرعة نحو تعددية، ستكون إفريقيا أحد أقطابه.

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