كيف أفشل الجيش الروسي دعم الغرب لأوكرانيا بعد عام على عمليته العسكرية الخاصة؟

تحل اليوم الذكرى الأولى لإنطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وسط تحذيرات روسية من مغبة هجوم أوكراني وشيك على جمهورية ترانسنيستيريا

مما يهدد بتوسيع المعارك الى خارج حدود أوكرانيا، بينما اعلنت الولايات المتحدة عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لاوكرانيا بقيمة ملياري دولار تضاف الى نحو ثلاثين مليار دولار قدمتها واشنطن بالفعل خلال عام... نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف قال إن النصر في العملية العسكرية الخاصة سيتحقق... وأنها ستنتهي باستعادة روسيا أراضيها وضمان الحماية لشعبها الذي عانى لسنوات من القصف والإبادة الجماعية... مشيرا إلى ضرورة دفع خطر التهديدات عن روسيا إلى أقصى حد ممكن حتى لو وصل الأمر إلى حدود بولندا حسب قوله ... هذا و انتقدت دول غربية المبادرة الصينية الداعية الى وقفِ القتال ونبذ المعاييرِ المزدوجة في تطبيقِ القانون الدولي والاحتكام إلى الحوارِ من أجل السلام..

فما خيارات الغرب في مواجهة الاصرار الروسي على إبعاد الخطر الداهم عن الحدود؟ والدعوة الصينية للسلام؟

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