كيف أفشل الجيش الروسي دبابات تشالنجر وليوبارد في أوكرانيا؟

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن أوكرانيا فقدت خلال ما تسميه الهجوم المضاد أكثر من واحد وسبعين ألف عسكري، مشيرا إلى أن الهجوم لم يحقق نتائج تذكر

وأن الأسلحة الغربية لن تغير في مسار العملية العسكرية الروسية.. وقال بوتين إن تزويد أوكرانيا بأسلحة جديدة، بما في ذلك الذخائر العنقودية وذخائرُ اليورانيوم المنضب، ومقاتلاتُ إف 16، لن يغير الوضع على الجبهة..

وفي السياق قال بوتين إن روسيا تعمل على تصنيع أسحلة تقوم على مبادئ فيزيائية جديدة، وستكونُ قادرة على ضمان الأمن في أي بلد، ومنها على وجه الخصوص أسلحةُ الليزر والأشعةُ فوق الصوتية والتردداتُ الراديوية وغيرها.. فما هي خيارات الغرب في أوكرانيا في ظل انعدام نتائج ميدانية مشجعة تبرر حجم الانفاق ؟

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