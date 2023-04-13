كيف أفشل الجيش الروسي خطط تحويل البحر الأسود "بحرا للناتو"؟

رسائل روسية حازمة يطلقها الكرملين بلسان الناطق باسمه ديمتري بيسكوف إذ يؤكد على أن البحر الأسود لن يكون أبدًا بحرا لحلف شمال الأطلسي،

مشيرًا إلى أن هذا البحر يجب أن يكون بحرًا للتعاون والأمن لجميع الدول الساحلية.

وفي معرض تعليقه على تصريحات وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا الذي دعا في وقت سابق إلى تحويل البحر الأسود إلى بحر الناتو وجعله منطقة منزوعة السلاح، شدد بيسكوف أن حلف شمال الأطلسي ونزعَ السلاح، مفهومانِ متعارضان، ينفي أحدهما الآخر، كما أشار بيسكوف إلى أن درجة مشاركة الناتو بالصراع في أوكرانيا ارتفعت، منوها بأن ملامح الحرب العالمية الدائرة باتت أكثر وضوحا خلال الأشهر الستة الماضية.

فكيف يفهم الغرب هذه الإشارات الروسية اللافتة؟ وما فرص الصدام العسكري بين موسكو وحلف الناتو في البحر الأسود عقب تصريحات كييف؟

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