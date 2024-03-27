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كيف أفشلت صواريخ ومسيرات الحوثيين قدرات الجيش الأمريكي بالبحر الأحمر؟

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قالت وسائل إعلام أمريكية، إن الولايات المتحدة وحلفاءها عاجزون عن إيقاف هجمات "أنصار الله" الحوثيين على السفن التجارية والعسكرية

على الرغم من استخدام جميع إمكانياتهم وأسلحتهم العسكرية الحديثة وباهظة الثمن.
وذكرت وكالة بلومبرغ الأمريكية أن قائد الأسطول الأمريكي في البحر الأحمر، الأدميرال مارك ميجيز، أقر بأنه لا يزال أمام الولايات المتحدة وحلفائها الكثير من العمل فيما يتعلق بنشاطات "أنصار الله". هذا وأعلن الحوثيون أن قواتهم نفذت ست عملياتٍ خلال الأيام الثلاثة الماضية، بالصواريخ والطائرات المسيرة في خليج عدن والبحر الأحمر وعلى مواقع إسرائيلية. هذا وكانت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي أعلنت، الأحد الماضي، أن قواتها اشتبكت مع ستِ طائراتٍ مسيرة للحوثيين فوق جنوب البحر الأحمر، وحطمت خمسًا منها. فما هي أسباب فشل التحالف الأمريكي البريطاني في وقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر؟

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