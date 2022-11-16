كيف أفشلت روسيا سعي الغرب لعزلها في قمة العشرين؟

تختتم قمة العشرين أعمالها وسط فشل غربي بإدانة روسيا بشأن بالأزمة الأوكرانية لتشمل الصيغةَ النهائية تأكيدًا على اختلاف مواقف دول القمة

مع تشديد على أن استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها أمر غير مقبول.



وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد بعث برسائل حازمة خلال القمة، مؤكدًا أن موسكو لا ترفض إجراء مفاوضات مع كييف، بيد أن شروط أوكرانيا لإعادة إطلاق المفاوضات مع روسيا ليست واقعية، وأشار لافروف إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لا يريد السلام، مشددًا على أن الاتحاد الأوروبي والناتو يشاركان منذ فترة طويلة في الحرب الهجينة بأوكرانيا.

فكيف أجهضت روسيا المحاولات الغربية بتسيس بيان القمة الختامي؟ وما مصير الحديث عن مسار تفاوضي لحل الأزمة الأوكرانية وسط تعنت مواقف نظام كييف؟

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