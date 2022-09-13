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نيوزميكر

كونغرس عالمي للإعلام بالإمارات.. ما الرسالة؟

أخبار العالم العربي

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الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر مع مدير عام وكالة أنباء الإمارات محمد جلال الريسي.

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