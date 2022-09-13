كونغرس عالمي للإعلام بالإمارات.. ما الرسالة؟

تاريخ النشر:13.09.2022 | 18:41 GMT |
آخر تحديث:13.09.2022 | 18:59 GMT | أخبار العالم العربي
الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر مع مدير عام وكالة أنباء الإمارات محمد جلال الريسي.
تظاهر أصحاب بيوت الدعارة وبائعات الهوى أمام البرلمان الإسباني، احتجاجا على مشروع قانون من شأنه أن يعاقب عملاء الدعارة وأصحاب نوادي الجنس أو القوادين بأحكام تصل إلى السجن 4 أعوام.
أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، أن حكومتها لن تقوم بأي خطوات نحو تغيير نظام الحكم في نيوزيلندا إلى جمهوري، بعد وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.
يقترب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من استبعاد أحد المنتخبات المنافسة في كأس العالم 2022 في قطر.
ظهر دوق يورك الأمير أندرو، يسير وراء نعش والدته الملكة إليزابيث الثانية في إدنبرة بزي مدني، فيما ظهر أشقاؤه تشارلز، وآنا، وإدوارد بزي عسكري فخري.
تتواصل العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حيث يستمر الجيش الروسي في ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.
لا يمكن إنكار أن "إعادة تموضع القوات الروسية" في منطقة خاركوف، على حد تعبير وزارة الدفاع الروسية، كان مفاجأة غير سارة للغاية بالنسبة للمجتمع الروسي.
نقلت وكالة الأنباء البريطانية عن مصادر أن الحكومة البريطانية لم ترسل دعوات لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية لممثلي روسيا وبيلاروس وميانمار.
قال اللواء السابق في الجيش المصري سمير فرج، إن الأزمة الروسية الأوكرانية هي أطول حرب حدثت داخل القارة الأوروبية، منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.
كثرت التكهنات حول "الإشارات السرية" التي كانت تستخدمها ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية لتوحي لحرسها بأنها مستعدة لمغادرة حدث ما، ويبدو الآن أنه تم تأكيد إحدى هذه الإشارات.
أعرب قراء صحيفة "جوانشا" الصينية، عن تقديرهم العالي لتصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول حتمية عملية التخلص من الدولار في الاقتصاد العالمي.
نشأت حضارات لا حصر لها وانهارت على مدى آلاف السنين. ولكن أيها الأقدم تبعا للتسجيلات والوثائق؟.
اتهم النائب الأوروبي عن رومانيا كريستيان تيرهي الشركات الغربية المصنعة للقاحات ضد كوفيد، بإخفاء الحقائق وعدم إجراء تجارب سريرية للأدوية على البشر.
أكد رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، أن المواقع الاستراتيجية في مقاطعة زابوروجيه جنوب أوكرانيا تخضع لسيطرة تامة من قوات "أحمد" الشيشانية الخاصة.
قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إن عناصره اعتقلت موظفا رفيع المستوى كان يعمل في إحدى شركات صناعة الطيران الروسية، بتهمة خيانة الدولة.
تحدثت أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس يمن الحماقي، عن إمكانية استخدام مصر لعملات أخرى غير الدولار في تعاملاتها مع الدول، والأخبار المتداولة عن استخدامها للروبل الروسي.
زعمت صحيفة "ديلي ميرور" أن البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد يعيد النظر في العرض المقدم له من أحد أندية الدوري السعودي.
بحث رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مكالمة هاتفية استقرار سوق النفط العالمية، وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية اليابانية.
أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية وقوع اشتباكات على الحدود الأرمنية الأذربيجانية، مؤكدة وقوع خسائر في صفوف قواتها.
أفادت مجلة "جون أفريك" الفرنسية يوم الاثنين نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، بأن ملك المغرب محمد السادس سيحضر القمة العربية بالجزائر.
أعلن رئيس وزراء أنتيغوا وبربودا أن بلاده الواقعة في الكاريبي ستجري استفتاء قد تصبح بموجبه جمهورية وتزيل الملك تشارلز الثالث من رئاسة الدولة في غضون السنوات القليلة المقبلة.
أكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، أن الاقتصاد السعودي من أسرع اقتصادات العالم تعافيا من آثار جائحة كورونا، وأقدرها على استعادة نشاطه وحيويته.
قالت مجلة American Thinker، إن إيطاليا قد تصبح بعد انتخابات 25 سبتمبر، القوة الدافعة لتحولات في غاية الجدية والأهمية في الاتحاد الأوروبي.
افتتح رئيس قرغيزستان صدر جباروف اليوم الثلاثاء قاعدة للطائرات بدون طيار تابعة لحرس الحدود الوطني، حسبما أفادت الرئاسة القرغيزية.
قال رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، الميجر جنرال أهارون حاليڤا، إنهم "حددوا إمكانية حدوث تصعيد على الساحة الشمالية نتيجة عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود البحرية".
أعلن مكتب رئيس الوزراء الأرميني أن رئيس الوزراء نيكول باشينيان أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على خلفية تفاقم الوضع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.
قال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، إنه يجب على السلطات في واشنطن، أن تتذكر كيف قامت مجموعة من النسوة الأمريكيات بتقبيل أيدي البحارة الروس عام 1863.
أفادت صحيفة "Aydinlik" التركية بأن أنقرة طالبت كييف بتفسير الدعوات الأوكرانية لفرض عقوبات على الشركات التركية.
انتشر فيديو على تطبيق "تيك توك"، يظهر مرتزقة أمريكيين في مدينة إيزيوم بمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا.
أفادت صحيفة "الغارديان"، بأن المفوضية الأوروبية لن تفرض سقف على سعر الغاز الروسي، لكنها تعتزم فرض ضريبة جديدة على الأرباح "الإضافية" ("الزائدة") لشركات الطاقة الأوروبية.
أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي توجه اليوم إلى مدينة الدوحة في زيارة رسمية لمدة يومين، وهي تعد الأولى من نوعها إلى دولة قطر.
كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، عن خطط الجيش الأوكراني الهجومية رغم الخسائر الفادحة التي يتكبدها.
تحت العنوان أعلاه، نشرت لينا كورساك، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، نص لقاء مع الخبير العسكري أليكسي ليونكوف عن الوضع على الجبهات الساخنة في أوكرانيا.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء أن الخسائر في صفوف الجنود الأوكرانيين والمسلحين الأجانب تجاوزت 800 فرد بين قتيل وجريح خلال الـ24 ساعة الماضية.
وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى العاصمة القطرية الدوحة في أول زيارة رسمية له بدعوة من الأمير تميم بن حمد آل الثاني.
أعلن البنك المركزي المصري، أنه يتابع ظاهرة تداول العملات المشفرة من خلال بعض المنصات الإقليمية والدولية، التي يتم الترويج لها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.
أفاد مسؤول بوزارة العدل في أوزبكستان بأن بلاده وروسيا ستتقاسمان بالتساوي عائدات بيع الشقق المصادرة من غولنارا كاريموفا ابنة أول رئيس لبلاده.
تحت العنوان أعلاه، كتب ايلنار باينازاروف، في "إزفيستيا"، حول أسباب التقارب بين أنقرة ودمشق.
صرح رئيس الإدارة العسكرية المدنية في منطقة خاركوف، فيتالي غانتشيف، بأن هناك مرتزقة من ذوي البشرة السمراء يجوبون مدينة "كوبينسك" بمنطقة خاركوف، ويطلقون الرصاص على السكان.
من المعروف أن السمنة يمكن أن تساهم في الإصابة بمرض السكري في كثير من الحالات. ويُعتقد أنها مسؤولة عن نحو 80% من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري.
استحدثت حكومة دولة الإمارات، أخيرا، تصريح إقامة العمل الافتراضي، الأول من نوعه في المنطقة، الذي يمكن الأجنبي من دخول الدولة بكفالته الشخصية والبقاء فيها لمدة سنة.
نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن عقوبة السجن لـ 3 أشخاص بينم تشادي الجنسية.
أعلنت السلطات الصحية الأمريكية، تسجيل أول حالة وفاة في البلاد هذا العام بسبب الإصابة بعدوى جدري القردة في ولاية كاليفورنيا، مبينة أن المتوفي يعاني من ضعف شديد في المناعة.
تحت العنوان أعلاه، كتب فلاديمير بيريكريوست، في "كومسومولسكايا برافدا"، حول وجهة الحبوب الأوكرانية مقارنة بالحبوب الروسية.
شددت المملكة العربية السعودية، على أهمية استناد تقارير مجلس حقوق الإنسان إلى مصادر موثوقة.
يعد تنظيف أسناننا بالفرشاة مرتين يوميا أفضل الطرق للحفاظ عليها بيضاء وصحية، لكن هذه الممارسة قد لا تكون كافية عندما يتعلق الأمر بأمراض أخرى غير صحة الفم.
علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، على عدم رغبة القيادة الأوكرانية في إجراء حوار مع روسيا، معلنا أنه في المستقبل ستضطر كييف للاستسلام لكامل الشروط الروسية.
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن القوات المتحالفة تتقدم في اتجاهي أرتيوموفسك وأوغليدار وكذلك في منطقة قرية بيسكي ومدينة ماريينكا.
أشار المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يضطر لركوب الحافلة بعد وصوله إلى بريطانيا لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية، إن رفضت واشنطن ذلك.
أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية أن المستشار الألماني أولاف شولتس بحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثة هاتفية اليوم، الأزمة الأوكرانية، وسوق الغذاء العالمية.
أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن منظمة شنغهاي للتعاون بديل حقيقي للهياكل والآليات الغربية، وأن أعضاءها ملتزمون بتشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر ديمقراطية.
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف أن لندن وواشنطن تحاولان أن "تخفيا تحت السجادة" معلومات حول الأنشطة البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا.
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة قلقة جدا من المواجهات التي تجري على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، وتدعو الطرفين لوقف إطلاق النار على الفور.
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن مروحية الهجومية من طراز "مي-35" دمر قافلة مدرعات أوكرانية في منطقة إيزيوم بمقاطعة خاركوف.
كشف وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عن خريطة قال إنها لمواقع عسكرية في سوريا، استخدمت لتصنيع ذخائر متطورة لإيران وحلفائها.
أظهرت دراسة كبرى أن أزمة المناخ دفعت العالم إلى شفا نقاط تحول "كارثية" متعددة.
اتضح أن فحص الدم باستخدام Pathfinder يسمح باكتشاف معظم أنواع السرطان.
علق سفير قطر لدى مصر سالم مبارك آل شافي على أهمية زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى قطر، الزيارة الأولى له إلى الدوحة منذ توليه السلطة.
حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، من أنه "إذا استمر الحمقى في ضخ أخطر الأسلحة لنظام كييف، فإن العملية العسكرية الروسية ستنتقل إلى مستوى آخر عاجلا أم آجلا".
تقدم الملك تشارلز الثالث أشقائه الثلاثة في موكب كئيب لجنازة والدتهم ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية عبر إدنبرة.
أعلن متحدث الكرملين دميتري بيسكوف انطلاق قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي عبر تقنية الفيديو بمشاركة الرئيس فلاديمير بوتين، لبحث التوتر الحاصل على الحدود الأرمنية الأذربيجانية.
حذر رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، واشنطن من عواقب عسكرة كييف، حيث صرح بأن واشنطن تخطئ بظنها أن الحرب لن تمسها في النهاية.
أكد أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة عباس شراقي استمرار توقف توربينين في سد النهضة وغلق بوابتي التصريف، مشيرا إلى عدم وجود دوامات في حوض التوربينات.
انخفضت مخزونات النفط الخام في احتياطيات الطوارئ للولايات المتحدة إلى 434.1 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ 1984 أي في نحو 38 عاما، وفقا لبيانات وزارة الطاقة الأمريكية.
تحت العنوان أعلاه، كتب فلاديمير سكوسيريف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول تهيئة الزعيمين شي ومودي الأرضية للقائهما في سمرقند.
كشفت شركة سوني عن قطعة إلكترونية مميزة بخصائصها تحوّل الهواتف الذكية لمنصة ألعاب إلكترونية متكاملة لألعاب الفيديو.
كشف تقرير صحفي برتغالي اليوم الاثنين أن الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، رفض عرضا مغريا من الهلال السعودي لضمه خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية الماضية.
أعلن وزير التموين المصري علي مصيلحي ارتفاع احتياطي القمح الاستراتيجي في البلاد لما يكفي لأكثر من نصف عام.
طلب مكتب زيلينسكي من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وتركيا أن يصبحوا ضامنين لأمن أوكرانيا.
يزور الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، قطر، في أول مرة منذ توليه منصبه في 2014، بعد قطيعة استمرت ثلاث سنوات في ضوء الأزمة الخليجية في يونيو 2017.
أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الاثنين تعاقده مع حارس المرمى الألماني لوريس كاريوس قادما من ليفربول، لفترة قصير حتى شهر يناير 2023.
أعلن الضابط في قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، أندريه ماروتشكو، عن وجود ضباط من "الناتو"، في مدينة كراموتورسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، الخاضعة للسيطرة الأوكرانية.
شهد الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، واقعة نادرة، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، بعدما تمت إقالة مدرب من منصبه بعد ساعتين فقط من تعيينه.
ظهر عدد من الأجرام المضيئة تتحرك خلف بعضها كقطار من النجوم في سماء ليبيا أمس وهي عبارة عن أقمار صناعية لمشروع ستارلينك التابع لشركة سبيس أكس
حذرت منظمات إغاثية من أن حوالي 7 ملايين طفل أو ما يعادل ثلث الأطفال في السودان لم يلتحقوا بالمدارس ويحصلوا على فرصتهم في التعليم، ما يهدد بـ"كارثة جيلية".
أفادت المراسلة الملكية والمساهمة في شبكة "سي بي إس نيوز" رويا نيكاه، بأنه لن يسمح للأمير هاري بارتداء الزي العسكري خلال مواكب تشييع الملكة إليزابيث الثانية.
صرح ممثل إدارة منطقة زابوروجيه فلاديمير روغوف بأنه يستمر تركيز المعدات الثقيلة الأوكرانية على طول خط التماس بالمنطقة، وتحاول كييف التمويه في المكان الذي ستشن فيه الهجوم المضاد.
كشفت مصادر من شركة كابيتر التي أعلنت إفلاسها، عقب هروب مؤسسي الشركة إلى خارج البلاد، بعد استهلاك تمويلات بـ33 مليون دولار، أن مجلس إدارة الشركة أخلى المقر الرئيسي للشركة.
من المقرر إدراج الروبل الروسي في قائمة العملات المستخدمة في مصر اعتبارا من نهاية سبتمبر الجاري، الأمر الذي سيؤثر إيجابا على التدفق السياحي من روسيا إلى مصر.
وسط أزمة طاقة تشهدها العديد من دول العالم، عرض رئيس الوزراء الأسترالي، أنطوني ألبانيز، على المواطنين استخدام الألواح الشمسية ليلا لشحن مركباتهم الكهربائية مجانا.
قال رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، إن وحدات النخبة من القوات الخاصة الشيشانية، عادت بقيادة آدم ديليمخانوف، إلى منطقة العمليات العسكرية الخاصة في أوكرانيا بعد قضاء فترة راحة.
أعاد نحو 100 موظف حكومي في الكويت رواتبهم التي تقاضوها إلى خزانة الدولة عن طريق النيابة العامة، بعد ثبوت تزويرهم بصمة الدوام عبر بصمة بلاستيكية سجلها أحدهم عن الجميع.
فاجأ الملاكم الفرنسي نيوفل واتاه، الجميع حين قرر رفض خوض النزال أمام نظيره الكندي سيمون كين، بطريقة أثارت الجدل في وسائل الإعلام الفرنسية والعالمية.
انتقد الروسي حبيب نورمحمدوف البطل السابق لاتحاد UFC للفنون القتالية المختلطة (MMA) المقاتل السويدي حمزة تشيمايف، بسبب سلوكه على أدى إلى إلغاء نزاله ضد الأمريكي نيت دياز.
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الحرب الهجينة التي يشنها الغرب ضد روسيا منذ سنوات اكتسبت في الآونة الأخيرة طابعا غير مسبوق.
أعلنت أذربيجان اليوم الثلاثاء أنها حققت أهدافها العسكرية على الحدود مع أرمينيا في أعقاب أسوأ جولة من القتال بين البلدين منذ حرب 2020.
التقى وفد حركة حماس خلال زيارة يجريها إلى موسكو بقيادة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، عددا من المسؤولين الروس.
كتبت صحيفة "الغارديان" أن خطة رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس بشأن شن حرب طاقة على روسيا قد تعود على البلاد بالمشاكل، بينما خطط الطاقة الحكومية "فاشلة من جميع النواحي".
استهدفت مشاة البحرية التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي مواقع قيادة القوات المسلحة الأوكرانية ومناطق تمركز قوات العدو بنيران من صواريخ "إعصار" و"غراد".
ردت إحدى محاكم دبي طلب الدنمارك تسليمها بريطانيّا متهما بالتهرب الضريبي بالاحتيال والتخلف عن سداد 1.7 مليار دولار للخزينة، وفق أحد وكلائه.
أعلنت النيابة العامة السعودية عن مصادرة 4 مليارات ريال (نحو مليار دولار)، والسجن 25 عاما، لتنظيم عصابي بتهمة غسل الأموال.
أعلنت قيادة الدفاع نظام الجوي الأمريكي الكندي المشترك "نورد" يوم الاثنين، رصد طائرتين روسيتين في الأجواء الدولية فوق ألاسكا.
قالت قناة TVN، إن اللجنة البولندية التي تحقق في حادث تحطم الطائرة الرئاسية قرب سمولينسك عام 2010، أخفت عن عمد بيانات تدحض حدوث انفجار على متن الطائرة.
شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن روسيا قادرة على التعامل مع الضغوطات الغربية، مؤكدا أن تكتيك شن حرب عابرة وسريعة ضد البلاد لم ينجح.
ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين في مصر ليسجل 19.30 للبيع، و19.40 للشراء حسب نشرة البنك المركزي، وذلك لأول مرة منذ ديسمبر 2016.
كشف رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان اليوم الثلاثاء أن خسائر أرمينيا نتيجة القصف على الحدود مع أذربيجان بلغت 49 قتيلا، مضيفا أن الحصيلة مرشحة للارتفاع.
كشفت الدكتورة يكاتيرينا بوغدانوفا، أخصائية طب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، الأخطاء التي يرتكبها الكثيرون في علاج التهاب الحلق.
أكد محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ورائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر "COP27"، أن هناك تقصيرا شديدا من الدول المتقدمة في قضية التغيرات المناخية تجاه إفريقيا.
قالت صحيفة Milliyet التركية، إن طاقم السفينة التي ضربها حرس السواحل اليوناني، كان يضم أجانب، بما في ذلك من أذربيجان ومصر والصومال، ولم تقع إصابات بشرية خلال الحادث.
وثق مقطع فيديو نشره الإعلام التركي، اشتباكا مسلحا نشأ في لحظات، بمركز تجاري بإسطنبول، أسفر عن إصابة 6 أشخاص، كما لو أنه مشهد "هوليوودي".
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