كوارث الطبيعة تحصد مئات آلاف الضحايا.. الانهيار المناخي بدأ

من المغرب إلى ليبيا مرورًا باليونان، تضرب كوارث الطبيعة بكل قوتها لتسجل خسائر بشرية ومادية ولتدق ناقوس الخطر حول طبيعة التغيرات المناخية والبيئية في العالم في الآونة الأخيرة.

ففي المغرب أعلنت وزارة الداخلية المغربية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب غربي مراكش إلى أكثر من ألفين وستمئة حالة وفاة، أما في ليبيا جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي بمقتل أكثر من ألفين وخمسين شخصا على الأقل جراء الفيضانات الناتجة عن عاصفة دانيال التي ضربت شرقي البلاد، وفي اليونان أعلنت السلطات ارتفاع عدد الوفيات جراء الفيضانات الأخيرة في وسط البلاد إلى خمسة عشر شخصًا.

فما تفسير غضب الطبيعة الذي بات يزداد مؤخرًا؟ وكيف يمكن تقييم استجابة السلطات في التعامل مع هذه الكوارث؟

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