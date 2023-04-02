 
مباشر
عاجل
مؤسس "فاغنر" يعلن السيطرة على وسط أرتيوموفسك "باخموت" ورفع العلم الروسي فوق مقر الإدارة..(فيديو)
بالتفاصيل

كبار منتجي أوبك+ يخفضون طوعيا إنتاج النفط.. ما الأسباب؟

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v1vt

بشكل طوعي قررت مجموعة من الدول المنتجة للنفط خفض الإنتاج بالتنسيق مع عدد من الدول التي شاركت بإعلان التعاون من أعضاء منظمة أوبك ومن خارجها، اعتبارا من شهر مايو وحتى نهاية العام.

وفيما يقول نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا ستنفذ خفضا طوعيا في إنتاج النفط بمقدار خمسمئة ألف برميل يوميا من متوسط الإنتاج في فبراير حتى نهاية عام ألفين وثلاثة وعشرين، يؤكد في المقابل منسق الاتصالات الخارجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن واشنطن لا تعتقد أن تخفيضات أوبك بلس منطقية ، مشيرًا إلى أن واشنطن ستواصل العمل مع منتجي النفط والمستهلكين لضمان النمو الاقتصادي وانخفاض الأسعار للأمريكيين.
فكيف ستلقي هذه الخطوات بظلالها على سوق النفط العالمية؟ وإلى أي درجة تمثل هذه القرارات ضربة لخطة الغرب بفرض سقف على سعر النفط الروسي؟



اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا