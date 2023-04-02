كبار منتجي أوبك+ يخفضون طوعيا إنتاج النفط.. ما الأسباب؟

بشكل طوعي قررت مجموعة من الدول المنتجة للنفط خفض الإنتاج بالتنسيق مع عدد من الدول التي شاركت بإعلان التعاون من أعضاء منظمة أوبك ومن خارجها، اعتبارا من شهر مايو وحتى نهاية العام.

وفيما يقول نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا ستنفذ خفضا طوعيا في إنتاج النفط بمقدار خمسمئة ألف برميل يوميا من متوسط الإنتاج في فبراير حتى نهاية عام ألفين وثلاثة وعشرين، يؤكد في المقابل منسق الاتصالات الخارجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن واشنطن لا تعتقد أن تخفيضات أوبك بلس منطقية ، مشيرًا إلى أن واشنطن ستواصل العمل مع منتجي النفط والمستهلكين لضمان النمو الاقتصادي وانخفاض الأسعار للأمريكيين.

فكيف ستلقي هذه الخطوات بظلالها على سوق النفط العالمية؟ وإلى أي درجة تمثل هذه القرارات ضربة لخطة الغرب بفرض سقف على سعر النفط الروسي؟

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