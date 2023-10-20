كارثة صحية بغزة.. حصار جائر وقصف إسرائيلي

أكثر من 4000 قتيل و13 ألف مصاب.. فقد في الاحتياجات الرئيسية.. ونقص حاد يصل إلى حد الانهيار في القطاع الصحي.. ناهيكم عن توقعات بانتشار الأوبئة كالكوليرا..

وكارثةٌ بيئية جراء عدم القدرة على انتشال الجثث العالقة تحت الأنقاض.. كل هذا في ظل مجتمع دولي عجز عن التوصل لحلول تفضي على الأقل لإدخال المساعدات الإنسانية..

إلى أين المشهد الإنساني والصحي يتجه؟ وكيف للمنظمات الدولية أن تتدارك الكارثة؟ ماهي التحديات والعوائق التي تواجه عمَلها؟ مناقشة كل هذه الأسئلة مع الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.