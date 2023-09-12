كارثة إنسانية.. إعصار دانيال يحصد آلاف الضحايا شرق ليبيا

شيئا فشيئا تتكشف حجم مأساة الفيضانات التي ضربت مدن الشرق الليبي، فمع عدم وجود حصيلة رسمية حول أعداد الضحايا والمفقودين في الكارثة، يؤكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية

عبد الحميد الدبيبة أن بلاده ليست في حاجة لتلقي مساعدات من الطعام والشراب والدواء، بل تحتاج فرقا مختصة في البحث وانتشال الجثث من البحر داعيا لنبذ الخلافات والانقسامات لمساعدة المناطق المنكوبة، مشيرًا إلى تخصيص أربعمئة وستة وأربعين مليون دولار لصالح صندوق إعادة إعمار مدينتي بنغازي ودرنة.

يأتي ذلك في وقت حذر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، من ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في شرق ليبيا بشكل هائل في ظل وجود عشرة آلاف مفقود.

فما تفسير ارتفاع أعداد الضحايا والمفقودين بهذا الشكل الكبير؟ وكيف تؤثر الانقسامات السياسية في البلاد على جهود عمليات الإغاثة؟

Your browser does not support audio tag.