قوى الحرية والتغيير في السودان تكشف عن مصير العلاقة بين الخرطوم و إسرائيل؟

أمام الانسداد الذي يشهده السودان تستمر المباحثات حول مقترح الأمم المتحدة بإطلاق مشاورات تشمل أطراف الأزمة المدنية والعسكرية،

بالتزامن مع تجدد التظاهرات المطالبة بمدنية الدولة وتحسين أوضاع المعيشة نتحدث عن تفاصيل المقترح الأممي والرؤى المختلفة لحل الأزمة السودانية مع ضيفنا في برنامج نيوزميكر عضو المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير ومقرر لجنة إزالة التمكين وجدي صالح.