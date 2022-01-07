قوات روسية لوقف الفوضى في كازاخستان.. ما نوايا الغرب؟

في قمة عن بعد جمعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقادة دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي هيمن الوضع في كازاخستان، النقاشات حسب المتحدث باسم الكرملين تناولت الخطوات المشتركة في إطار صلاحيات المنظمة لمكافحة الإرهاب الدولي وضمان النظام والأمن في كازاخستان.

بهذا الصدد أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كناشينكوف أن قوات حفظ السلام سيطرت على مطار مدينة ألماتي فيما أعلن الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستانيسلاف زاس أن تلك القواتِ لن تشارك في عملياتٍ لتفريق المحتجين في كازاخستان.

من جانبها أعلنت الخارجية الأمريكية أنها تتابع عن كثب أنباء نشر قوات حفظ سلام تقودها روسيا في كازاخستان وستراقب الوضع لرصد أي انتهاكات لحقوق الإنسان وأي أفعال قد تمهد الطريق للسيطرة على المؤسسات في كازاخستان.

بالتفاصيل نبحث تطورات الوضع هناك وتفاعل المواقف الدولية؟