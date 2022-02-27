قوات الردع النووي الروسية تتأهب.. ما الرسائل؟

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزارةَ الدفاع بوضعِ قواتِ الردع الاستراتيجي الروسية في حالة تأهب قتالي خاصة..

وشدد على أن هذه الخطوة تأتي ردًا على مسؤولي الغرب الذين لم يكتفوا باتخاذِ اجراءات عدائية اقتصادية وحسب، بل أدلى مسؤولوهم في حلف الناتو بتصريحات عدوانية ضد روسيا.. وفي المقابل اعتبر البيت الأبيض أن الخطوة مبنية على تهديدات لا وجود لها، وقال إن الولايات المتحدة وحلف الناتو لا يشكلان تهديدا لروسيا..

ومن جانب آخر تجري مفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا في منطقة غومل قرب الحدود الأوكرانية البيلاروسية بشأن التهدئةِ بين الجانبين، سبقتها حالة من التردد اتسمت بالتأكيد ثم التراجع والرفض من الجانب الأوكراني..

فما هي فرص السلام وحقن الدماء بين روسيا وأوكرانيا؟ وما دلالات رفع حالة التأهب القصوى في القوات النووية الروسية؟

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