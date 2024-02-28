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قوات أوروبية تستهدف مسيرات الحوثيين.. المواجهة تتسع

أخبار العالم

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لا يكاد البحر الأحمر يهدأ مع تحوله لحلبة مواجهة بين الحوثيين من جهة والولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى.

آخر فصول هذا النزال تمثل في دخول فرقاطة بحرية ألمانية في اشتباك مع طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون والتصدي لهما في البحر الأحمر وذلك ضمن العملية الأوروبية (أسبيديس).
هذا الصدام يأتي في ظل إعلان القيادة الوسطى الأمريكية أن طائرات وسفينة حربية تابعة لتحالف واشنطن أسقطت خمس طائرات مسيرة للحوثيين في البحر الأحمر، فيما يؤكد في الوقت نفسه نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى دانييل شابيرو أن الولايات المتحدة قصفت مئتين وثلاثين هدفًا تابعًا للحوثيين في اليمن، مشيرًا إلى أن القوات الأمريكية دمرت على الأرجح مئات القطع من أسلحة الجماعة.
فما الرسائل التي يبعث بها الأوروبيون من دخولهم على خط المواجهة مع الحوثيين في البحر الأحمر؟ وما هي أوراق جماعة أنصار الله في مواجهة الضغط الغربي العسكري المتزايد عليها؟

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