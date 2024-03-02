قمة منتدى الغاز بالجزائر.. رفض لتسقيف الأسعار بدوافع سياسية

قمة منتدى الدول المصدّرة للغاز التي احتضنتها العاصمة الجزائرية خرجت بإعلان رفض وأدان المجتمعون فيه جميع القيود أحاديةِ الجانب والعقوبات الاقتصادية المتخذة بعيدا عن مجلس الأمن

وتسقيفَ سعر الغاز كما تطرق للمخاطر والتحديات التي يواجهها سوق الغاز الطبيعي والناجمة عن الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية خاصة مع أزمات وحروب بمناطق حيوية في العالم..

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أهمية التعاون بين الدول المصدرة للغاز بالفترة الحالية، مشيرا إلى أن شرط استقرار سوق الطاقة عالميًا هو الالتزام الصارم بمبادئ المنافسة العادلة وذلك في رسالة موجهة للمشاركين في القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز في الجزائر..

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