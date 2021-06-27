قمة مصرية عراقية أردنية.. ما الرسائل؟

قمة اقتصادية بأبعاد سياسية جمعت العراق ومصر والأردن في بغداد، توافق ثلاثي على التعاون والتكامل الاقتصادي رأى فيه البعض محاولة لتقليل الاعتماد العراقي على إيران خصوصا في مجال الطاقة

بينما بدا البيان الختامي واضحا بخصوص دعم بغداد وعمان لموقف كل من القاهرة والخرطوم فيما يتعلق بسد النهضة الاثيوبي ولم يغب الملف الفلسطيني بتأكيد الأطراف المجتمعة على ضرورة الحل استنادا للشرعية الدولية

فما أهداف القمة الثلاثية وما الذي يمكن أن تؤسس له؟ وكيف تؤثر على المشهد في العراق اقتصاديا وسياسيا ؟