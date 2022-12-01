قمة ماكرون وبايدن.. هل تنجح في مواجهة روسيا وتحدي الصين؟

الاستقبال الحافل ورسائل الغزل المتبادلة بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأمريكي جو بايدن خلال زيارة يقوم بها زعيم الإليزيه بحثا عن مجد مفقود ودور فرنسي في أوروبا..

لكن مصطلحات الحرية والديموقراطية والشراكة لم تخفِ الخلافات بسبب السياسات الأمريكية في مجال جذب الاستثمارات والإعانات المقدمة بموجب قانون أمريكي لخفض التضخم هذا ناهيك عن اتهامات أوروبية لواشنطن بالتكسب من الازمة الأوكرانية والتربح على حساب دمار الاقتصاد الأوروبي فها هو ماكرون يحذر صراحة من أن إجراءات بايدن الاقتصادية ستشتت الغرب وأن التنافس بين واشنطن وبكين ستكون اوروبا ككل ضحية له.

فما هو جوهر الخلاف بين أوروبا والولايات المتحدة؟

هل زيارة ماكرون جاءت للتضرع لإنقاذ اقتصاد اوروبا المتهالك؟

كيف تنظر واشنطن للانتقادات بالجشع والتربح حتى لو كان على حساب حلفائها وانهيار حلفائهم؟

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