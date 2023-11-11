قمة عربية إسلامية حول غزة.. وقف حرب إسرائيل أولوية

انطلقت اليوم في الرياض القمة العربية الإسلامية المشتركة وأمامها ثلاث رسائل: رسالة وجهها شيخ الأزهر للقادة المجتمعين تطالبهم برد العدوان على الفلسطنيين

باعتباره واجبا شرعيا ومسؤولية أمام الله، والثانية من حماس التي طالبتهم بتشكيل فوري للجان إغاثية تدخل إلى غزة عبر معبر رفح، أما الثالثة وياللعجب فقد كانت من إسرائيل التي طالبت القادة العرب بالمساعدة في الإفراج عن أكثر من مائتي أسير في أيدي حماس، في الوقت الذي صعدت فيه هجماتها على غزة لتقضي على آخر ما تبقى فيها من خدمات صحية، بينما يبدو الشارع العربي متأرجحا بين اليأس والرجاء في انتظار قرارات القمة.

فكيف يمكن قراءة البيان الختامي وترجمته إلى خطوات على الأرض؟