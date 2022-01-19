قمة بوتين ورئيسي..هل تؤسس لاتفاقية استراتيجية بين روسيا وإيران ل 20 عاما؟
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في مستهل زيارة إلى العاصمة الروسية قد تصبح حسب الجانب الإيراني نقطة تحول في العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية أكد الرئيس إبراهيم رئيسي أهميةَ تعميقِ التعاونِ المشتركِ بين البلديْنِ عبْرَ اتفاقاتٍ طويلةِ الأمد بالإضافةِ إلى توحيدِ الجهودِ لمواجهةِ الإجراءاتِ الأمريكيةِ أحاديةِ الجانبِ وفرضِ العقوباتِ الاقتصادية.
من جانبه أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أهمية التنسيق مع إيران والذي نجح في الحالة السورية في دعم الحكومة هناك على تجاوز التهديدات الإرهابية..
فهل تعطي زيارة الرئيس الإيراني دفعة جديدة للعلاقات مع روسيا؟ وما هي مجالات التعاون الممطروحة ؟
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