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قمة بوتين وبايدن بجنيف.. انفراج في العلاقات؟

أخبار العالم

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هل ستشهد هذه القمة انفراجة في العلاقات بين البلدين والابتعاد عن سياسة العقوبات وتغليب الحوار في أي مباحثات؟

قمة بين الرئيسين الروسي /فلاديمير بوتين/ والأمريكي/ جو بايدن /.. القمة وبحسب إعلان الكرملين وتأكيد البيت الابيض ستعقد في جنيف في السادسَ عشر من يونيو المقبل..
ملفات خلافية سيضعها الرئيسان على طاولة المباحثات وفي مقدمتها آفاق تطوير العلاقات الروسية الأمريكية وقضايا الاستقرار الاستراتيجي، إضافة إلى الملفات الملحة المطروحة على الأجندة الدولية، بما فيها التعاون في مكافحة جائحة فيروس كورونا وتسوية النزاعات الإقليمية.
قمة ينتظرها الجميع على أمل أن تجد مخرجا لأزمات عدة في العالم .. وقبل هذا وذاك.. السؤال المطروح .. هل ستشهد هذه القمة انفراجة في العلاقات بين البلدين والابتعاد عن سياسة العقوبات وتغليب الحوار في أي مباحثات؟ و كيف ستنعكس نتائج القمة على الاستقرار والامن العالمي ؟ وماذا عن القارة العجوز التي تنتظر بعض دولها ما ستسسفر عنه هذه القمة وانعكاس نتائجِها على الوضع الاقتصادي في القارة.. كل هذه الأسئلة والاجابة عليها سنناقشها مع ضيوفنا ولكن بعد الفاصل

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