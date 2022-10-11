قمة بوتين وابن زايد.. الطاقة تتصدر الملفات

في سياق الروابط الاقتصادية والسياسية المتنامية بين روسيا والإمارات، أبدت أبوظبي مسعى للاضطلاع بدور في الدفع بحل سلمي للأزمة الأوكرانية من خلال التواصل مع الأطراف المعنية،

حيث أجرى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في سان بطرسبورغ محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي رحب بالتطور المتسارع في العلاقات الثنائية وجهود الإمارات لتسوية الخلافات وحل الأزمات، من جانبه أشار الرئيس الإماراتي إلى تضاعف مؤشرات التعاون الاقتصادي بين موسكو وأبوظبي مع ارتفاع حجم الاستثمارات والمبادلات التجارية.

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