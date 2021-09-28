قمة بوتين-أردوغان وصناعة المشهد السوري

الطيران الحربي الروسي يشن غارات غير مسبوقة على مواقع الفصائل المسلحة غرب سورية.

"فرقة الحمزة" و"الجبهة الشامية" و"فيلق الشام" وما يسمى بالجيش الوطني تتكبد خسائر فادحة في عناصرها بين قتيل وجريح.

كثافة النيران لا تتراجع منذ أواخر الشهر الماضي: فهل بدأ الروس برسم خرائط جديدة في إدلب؟

الجيش التركي عزز مناطق سيطرته بمدافع وصواريخ م/ط وفق بعض التقارير.

أما الرئيس التركي أردوغان فيقول إن لقاءه مع الرئيس الروسي بوتين سيتمخض عن قرارات هامة.

وإذا بات الشمال السوري قاب قوسين أو أدنى من مشهد جديد فكيف يجري ذلك: بالتوافق أم بالعنف؟

وما الذي حملته اللقاءات الروسية الامريكية الجديدة تمهيداً لحل الأزمة السورية؟

مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في أبعاد روسية!

دعونا نسأل أكثر في هذا الموضوع مع ضيوفنا اليوم.

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