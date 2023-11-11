 
مباشر
بالتفاصيل

قمة الرياض العربية الإسلامية.. إيقاف قصف وتهجير سكان غزة

أخبار العالم

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/weio

عقدت في العاصمة السعودية الرياض قمة عربية وإسلامية طارئة لبحث الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ أكثر من شهر، والتي خلفت أكثر من 11 ألف قتيل بين المدنيين الفلسطينيين..

البيان الختامي للقمة طالب المحكمة الجنائية الدولية باستكمال التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني..
كما دعا مجلس الأمن الدولي الى إدانة استهداف المستشفيات وقطع المياه والكهرباء والاتصالات عن المدنيين.. وضرورة كسر الحصار عن القطاع وإدخال المعونات الإنسانية.. فهل تأثر مخرجات قمة الرياض على الأوضاع في قطاع غزة؟

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا