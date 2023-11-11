قمة الرياض العربية الإسلامية.. إيقاف قصف وتهجير سكان غزة

عقدت في العاصمة السعودية الرياض قمة عربية وإسلامية طارئة لبحث الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ أكثر من شهر، والتي خلفت أكثر من 11 ألف قتيل بين المدنيين الفلسطينيين..

البيان الختامي للقمة طالب المحكمة الجنائية الدولية باستكمال التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني..

كما دعا مجلس الأمن الدولي الى إدانة استهداف المستشفيات وقطع المياه والكهرباء والاتصالات عن المدنيين.. وضرورة كسر الحصار عن القطاع وإدخال المعونات الإنسانية.. فهل تأثر مخرجات قمة الرياض على الأوضاع في قطاع غزة؟