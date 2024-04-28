قلق غربي يتصاعد.. توسع رقعة الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين

عمت الاحتجاجات الطلابية المتضامنة مع فلسطين جامعات أمريكية وأوربية مختلفة .. واعتقلت السلطات عشرات الطلاب المتظاهرين ..

حيث نصبوا الخيام واعتصموا في الجامعات وطالبو بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ووقف المعاناة الانسانية وحرب الإبادة هناك .. ولكن السلطات الأمنية في الدول التي تصف نفسها بالديمقراطية اقتحمت العديد من الجامعات وفرقت التظاهرات بالقوة واعتقلت العشرات من الطلاب، ووصفت شعاراتهم في حالات كثيرة بالمعادية للسامية.. فما الذي وحد الحركات الطلابية في أوروربا وأمريكا وأستراليا؟ وما تأثير هذه التظاهرات على السياسات الفعلية لهذه الدول؟

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