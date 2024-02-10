قلق أمريكي ألماني.. سعي لتحريك ملف الدعم لأوكرانيا

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس خلال لقاء بالرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن أن فشل الكونغرس الأمريكي في إيجاد حل للإفراج عن المساعدات المالية يشكل تهديدا لسلامة أراضي أوكرانيا.

من جانبه وصف بايدن اخفاق الكونغرس في إقرار مساعدات لأوكرانيا بأنه يكاد يكون إهمالا إجراميا

وأمام تزيد المخاوف الأوروبية من تراجع الدعم الأمريكي لأوكرانيا، دعا الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ الدول الأوروبية لزيادة إنتاجها من الأسلحة لدعم أوكرانيا والاستعداد لعقود من المواجهة المحتملة مع روسيا.

فما مدى قدرة الأوروبيين على المضي في مساعدة أوكرانيا بعيدا عن الدعم الأمريكي؟ وهل تدفع مخاوف الأوروبيين التي نقلها المستشار الألماني إلى واشنطن لفرض تحول داخل الكونغرس؟

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