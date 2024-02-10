 
مباشر
بالتفاصيل

قلق أمريكي ألماني.. سعي لتحريك ملف الدعم لأوكرانيا

أخبار العالم

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wyf0

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس خلال لقاء بالرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن أن فشل الكونغرس الأمريكي في إيجاد حل للإفراج عن المساعدات المالية يشكل تهديدا لسلامة أراضي أوكرانيا.

من جانبه وصف بايدن اخفاق الكونغرس في إقرار مساعدات لأوكرانيا بأنه يكاد يكون إهمالا إجراميا
وأمام تزيد المخاوف الأوروبية من تراجع الدعم الأمريكي لأوكرانيا، دعا الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ الدول الأوروبية لزيادة إنتاجها من الأسلحة لدعم أوكرانيا والاستعداد لعقود من المواجهة المحتملة مع روسيا.
فما مدى قدرة الأوروبيين على المضي في مساعدة أوكرانيا بعيدا عن الدعم الأمريكي؟ وهل تدفع مخاوف الأوروبيين التي نقلها المستشار الألماني إلى واشنطن لفرض تحول داخل الكونغرس؟

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الملايين تتزاحم على موقع X لمشاهدة "مقابلة القرن".. ماذا قال بوتين لكارلسون؟