قضية تايوان.. الصين تهدد بالخيار ِالعسكري
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غداة تحذيرات من بكين لواشنطن وتلويح وزير الدفاع الصيني وي فنغي باللجوء دون تردد إلى خيار الحرب في مواجهة أي توجه لإعلان استقلال تايوان،
اتهم وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الصين باتباع سياسات عدوانية وتعسفية في مطالبها الاقليمية، منددا بما اعتبره النشاط العسكري الصيني الاستفزازي والمزعزع للاستقرار قرب تايوان.
تصعيد لهجة الخطاب من الجانبين، يأتي بعد لقاء وزيري دفاع البلدين على هامش قمة أمنية آسيوية في سنغافورة حيث ركز الاجتماع على إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة بين الجانبين.
فما دلالات التصريحات الأخيرة من مسؤولي البلدين؟ وهل تنقل التوتر في منطقة المحيط الهادئ إلى مستويات غير مسبوقة؟